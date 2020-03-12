Участники Little Big рассказали о своей песне для Евровидения

Короткая ссылка
Участники группы Little Big в эфире радиостанции NRJ рассказали о песне, с которой они будут представлять Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах.
Участники Little Big рассказали о своей песне для Евровидения
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По словам лидера группы Ильи Прусикина, песня была написана спонтанно и не задумывалась как трек для конкурса.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы её придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Прусикин отметил, что новая композиция создана не в жанре диско.

«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, премьера новой песни, с которой Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, состоится в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале 12 марта.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big для участия в конкурсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить