Участники Little Big рассказали о своей песне для Евровидения

Участники группы Little Big в эфире радиостанции NRJ рассказали о песне, с которой они будут представлять Россию на «Евровидении-2020» в Нидерландах.

По словам лидера группы Ильи Прусикина, песня была написана спонтанно и не задумывалась как трек для конкурса.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы её придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Прусикин отметил, что новая композиция создана не в жанре диско.

«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, премьера новой песни, с которой Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме, состоится в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале 12 марта.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big для участия в конкурсе.