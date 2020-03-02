Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
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«Потому что это — представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришёл страх. Но мы сделаем всё, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом», — приводит ТАСС его слова.
Он рассказал, что группа исполнит на Евровидении трек «с бразильским оттенком».
«Трек будет новый. Он весёлый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — отметил он.
Ранее стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме.
Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал RT выбор Little Big в качестве участника Евровидения.