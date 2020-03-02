Дробыш оценил выбор Little Big в качестве участника Евровидения

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Кирилл Горшенин
Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Дробыш оценил выбор Little Big в качестве участника Евровидения
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«Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет «заедать». В этом и есть ключ к победе. Международная публика Евровидения на это хорошо реагирует. Она как раз на это реагирует с огоньком», — заявил Дробыш.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

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