Дробыш оценил выбор Little Big в качестве участника Евровидения

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

«Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет «заедать». В этом и есть ключ к победе. Международная публика Евровидения на это хорошо реагирует. Она как раз на это реагирует с огоньком», — заявил Дробыш.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.