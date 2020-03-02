Группа Little Big представит Россию на Евровидении 2020 года
- @littlebigbandofficial
Ранее Европейский вещательный союз прокомментировал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Как отмечалось, ЕВС внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры в соответствии с принципами ВОЗ и национальных властей.
27 февраля певец Александр Панайотов, комментируя сообщения о своём участии в Евровидении от России, призвал дождаться официальной информации.
На вопрос ФАН об участии в Евровидении певец ответил: «Еду не я».