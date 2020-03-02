Группа Little Big представит Россию на Евровидении 2020 года

Короткая ссылка
RT
Группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. Об этом сообщили в эфире программы «Время» на Первом канале.
Группа Little Big представит Россию на Евровидении 2020 года
  • @littlebigbandofficial
  • Facebook

Ранее Европейский вещательный союз прокомментировал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Как отмечалось, ЕВС внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры в соответствии с принципами ВОЗ и национальных властей.

27 февраля певец Александр Панайотов, комментируя сообщения о своём участии в Евровидении от России, призвал дождаться официальной информации.

На вопрос ФАН об участии в Евровидении певец ответил: «Еду не я».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить