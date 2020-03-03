Представитель Little Big рассказала о подготовке к Евровидению

Пиар-менеджер лейбла Little Big Family Полина Храмова рассказала о подготовке группы Little Big к конкурсу «Евровидение».

«Пока рано говорить о номере, но сейчас в планах снять клип и выпустить конкурсную песню», — заявила она в беседе с Newinform.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова отметила, что Россия всегда ярко представлена на различных международных конкурсах и Евровидение не является исключением.

«Группа, которую выбрали для участия в этом году, насколько я знаю, пользуется большой популярностью среди пользователей известных видеохостингов и набирает миллионы просмотров. Значит, у ребят много поклонников в мире», — сказала она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, шансы на поддержку стран, голосующих на Евровидении, таким образом возрастают.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила шансы группы Little Big.