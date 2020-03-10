Группа Little Big 12 марта представит песню для Евровидения-2020
- @littlebigbandofficial
«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, информацию о песне передали Европейскому вещательному союзу своевременно и в соответствии с регламентом.
2 марта стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме.
По словам вокалиста Little Big Ильи Прусикина, коллектив чувствует «огромный груз ответственности». Он рассказывал, что группа исполнит на Евровидении трек «с бразильским оттенком».
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big.
Подробнее — в материале RT.