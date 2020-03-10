Группа Little Big 12 марта представит песню для Евровидения-2020

Группа Little Big 12 марта представит песню, с которой в мае примет участие в конкурсе «Евровидение» в Нидерландах. Об этом заявили в пресс-службе Первого канала. Премьера композиции состоится в программе «Вечерний Ургант».

@littlebigbandofficial

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«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе «Вечерний Ургант», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, информацию о песне передали Европейскому вещательному союзу своевременно и в соответствии с регламентом. 2 марта стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме. По словам вокалиста Little Big Ильи Прусикина, коллектив чувствует «огромный груз ответственности». Он рассказывал, что группа исполнит на Евровидении трек «с бразильским оттенком». Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал в беседе с ФАН выбор Little Big. Подробнее — в материале RT.