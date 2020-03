«Обещаем, вы будете удивлены»: группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

Представителем России на Евровидении-2020 стала группа Little Big. В ближайшее время ожидается премьера конкурсной песни. По словам основателя коллектива Ильи Прусикина, они постараются удивить зрителей конкурса, который пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая. Группа Little Big была основана в 2013 году в Петербурге и состоит из четырёх участников. Наибольшую популярность, как в России, так и за рубежом, ей принесла композиция Skibidi. Коллектив будет выступать в первом полуфинале вместе с представителями Австралии, Белоруссии, Израиля, Норвегии, Украины, Швеции, Ирландии, Румынии и ряда других стран.

На «Евровидении — 2020» в Роттердам (Нидерланды) отправится санкт-петербургская рейв-группа Little Big. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Первый канал в эфире программы «Время».

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришёл страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы», — прокомментировали новость участники коллектива: основатель и солист Илья Прусикин, а также вокалистка Софья Таюрская.

Они пообещали поставить конкурсное выступление в фирменном стиле, знакомом подписчикам по клипам. Основные его составляющие — это оригинальные танцы и юмористический настрой.

«Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет весёлой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас всё тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены», — заявил музыкант.

В ближайшее время ожидается премьера конкурсной песни. В интервью МК Прусикин рассказал, что композицию выберут из неопубликованного материала, который уже был в работе и не создавался специально для «Евровидения».

Коллектив Little Big основан в Санкт-Петербурге в 2013 году. Участников было четверо: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Олимпия Ивлева и Анна Каст. Позднее к группе присоединились Антон Лиссов и Софья Таюрская, а Ивлева и Каст покинули проект. «Днём рождения» Little Big считается 1 апреля — тогда в сети был опубликован первый клип EveryDay I’m Drinking.

Видео оказалось настолько удачным, что группу пригласили выступить на разогреве у хип-хоп дуэта Die Antwoord из ЮАР. Концерт состоялся в июле. За это время Little Big успели сочинить и написать ещё шесть композиций. Также коллектив сотрудничал с эстонским рэп-исполнителем Tommy Cash и немецкой электроникор-группой Eskimo Callboy.

Выступление группы Little Big

© Евгений Одиноков/РИА Новости

К настоящему времени Little Big завоевала популярность не только у соотечественников, но и у зарубежных зрителей: например, в их skibidi-челлендже (он заключается в том, чтобы повторить движения из одноимённого клипа) недавно поучаствовал американский актёр Элайджа Вуд. Творчество коллектива было отмечено наградами Global Film Festival Awards и Berlin Music Video Awards.

Клипы Little Big нередко набирают десятки миллионов просмотров, а хит 2018 года Skibidi только на Youtube увидело 362 млн зрителей. Также в числе наиболее известных композиций коллектива — Faradenza, I'm OK, LollyBomb и Go Bananas. При этом на съёмки каждого клипа тратится менее 1 млн рублей, и дополнительные средства на продвижение группы не требуются.

Основное направление своего творчества Little Big определяют как сатиру на стереотипы о русских. Многие клипы адресованы преимущественно зарубежной аудитории.

Уже известно, что российская группа будет выступать в первом полуфинале «Евровидения» — как и участники из Азербайджана, Австралии, Норвегии, Белоруссии, Украины, Швеции, Ирландии, Румынии, Израиля, Хорватии, Северной Македонии и ряда других стран.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Ранее в числе возможных участников конкурса был назван Александр Панайотов — серебряный призёр конкурса «Народный артист» и пятого сезона шоу «Голос». О высокой вероятности выбора его кандидатуры заявлял продюсер и музыкант Игорь Крутой.

Панайотов не раз участвовал в российском национальном отборе на «Евровидение» — в 2005 и 2007 годах он мог отправиться на конкурс в составе дуэта с Алексеем Чумаковым. В 2008 году Панайотов вошёл в тройку лидеров, но уступил Диме Билану, а в 2010 году проиграл Петру Наличу. Сообщалось также об участии артиста в отборе 2017 года.

Кроме того, в 2009 году певец участвовал в национальном этапе конкурса на Украине и дошёл до финала, но снова безрезультатно.

Российские исполнители принимают участие в «Евровидении» с 1994 года. Дебют был поручен Марии Кац, она выступала в конкурсе «Евровидение» в Дублине в 1994 году под сценическим псевдонимом Юдифь, заняв девятое место.

«Дома реально закидали помидорами. Более того, пять лет не было выступлений на телевидении, никуда не приглашали. Именно потому, что все считали девятое место провалом. Пока разобрались и ложки нашлись — осадочек остался», — рассказала Кац в интервью RT.

В разные годы страну представляли Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Алексей Воробьёв, группа «Мумий Тролль», а также коллектив Петра Налича.

Интересно, что некоторые артисты побывали на Евровидении дважды. Это Дима Билан, который в 2006 году был удостоен второго места, а в 2008-м стал победителем конкурса; а также Сергей Лазарев, выходивший на сцены Стокгольма и Тель-Авива в 2016 и 2019 годах соответственно.

Кроме того, дуэт сестёр Толмачёвых сначала представлял Россию в детской версии конкурса, а затем — шесть лет спустя — уже на «взрослом» «Евровидении».

Хотя первое место пока удалось занять только Диме Билану, отечественные музыканты не раз становились серебряными и бронзовыми призёрами — в их числе коллективы t.A.T.u., Serebro и «Бурановские бабушки», а также Полина Гагарина и Алсу.

В 2017 году певица Юлия Самойлова не была допущена на конкурс, проходивший на территории Украины, поэтому выступила год спустя в Лиссабоне (Португалия).