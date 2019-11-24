Домашняя победа: представительница Польши выиграла Детское Евровидение

В Гливице завершился международный музыкальный конкурс «Детское Евровидение». Победу одержала представительница Польши Вики Габор с песней Superhero, получившая 278 очков от профессионального жюри и зрителей. Второе место досталось финалисту проекта «Голос. Дети» Ержану Максиму из Казахстана. Участники из России, Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, которые исполнили композицию A Time for Us, заняли 13 место.

24 ноября были подведены итоги одного из самых престижных вокальных конкурсов Европы для детей и подростков — «Детского Евровидения-2019». За победу боролись участники из 19 стран (включая Австралию).

Как и в прошлом году, победитель на 50% определяется решением профессионального жюри и на 50% — зрительским голосованием. Но есть и нововведения: в этом году зрителям необходимо было проголосовать не менее, чем за трёх участников, а максимум — за пятерых. При этом впервые в истории конкурса можно было поддержать конкурсанта из своей страны.

По итогам голосования зрителей и профессионального жюри, победа досталась Вики Габор из Польши, исполнившей песню Superhero. Максимальные 166 баллов от зрителей, багодаря которым певица набрала 278 очков, обеспечили ей первое место.

Вице-чемпионом стал Максим Ержан из Казахстана с композицией на английском и казахском языках Armanyńnan Qalma. Поддержка жюри из разных стран — в том числе из Нидерландов, Украины, Польши и британского Уэльса — обеспечила финалисту детского «Голоса» уверенную победу на первом этапе.

Третье место досталась Мелани Гарсии из Испании. Юной певице принадлежит, пожалуй, самый высокий голос Евровидения-2019. В песне Marte она продемонстрировала большой диапазон и серьёзную музыкальную подготовленность.

Россию в этом году на конкурсе представляли Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак — единственный дуэт на конкурсе этого года. Они выступали с песней «Время для нас» (A Time For Us). В написании слов участвовала сама 9-летняя певица (к слову, самая юная на 17-м «Евровидении»).

Ребята исполнили песню на русском языке с припевом на английском. Постановщики номера сделали ставку исключительно на вокал конкурсантов — на сцене не было подтанцовки или дополнительных декораций. Сочетание звонкого, высокого тембра Тани и низкого, почти взрослого голоса Денберела, звучало очень гармонично. По итогам голосования дуэт набрал 72 балла и занял 13 место.

Одним из наиболее ярких стало выступление Лизы Мисниковой из Белоруссии с песней «Пепельный»: певица вышла на сцену в ярком образе из 90-х, а полную картину создал танцевальный коллектив и видеоряд в стиле аниме. Участница заняла 11 место.

Интересно, что главной темой конкурса стала защита окружающей среды — так или иначе в своих песнях к ней обращалось большинство исполнителей.

Мэтью (Нидерланды)

© Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ведущими «Евровидения-2019» были Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Вегель. Для российских зрителей конкурс освещали Лера Кудрявцева, а также ведущие проекта «Ты супер!» Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Российское звучание

Денберел Ооржак — чемпион проекта «Ты супер!» и конкурса «Детская Новая волна». Во время последнего он познакомился с Татьяной Меженцевой.

Незадолго до поездки в Польшу Татьяна и Денберел дали интервью RT, в котором рассказали об отношениях в их дуэте и подготовке к конкурсу.

20 ноября СМИ сообщили, что Ооржаку стало плохо во время первой репетиции на сцене в Польше.

«Мальчик серьёзно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».

Позднее стало известно, что в ходе этой репетиции Денберел упал в обморок. Сразу после инцидента мальчик был госпитализирован, но на следующий день его уже выписали из больницы. Врачи рекомендовали артисту покой.

По словам певца, проблемы со здоровьем у него возникли из-за чрезмерного волнения. «Я понял, что не стоит так волноваться, и что всё будет хорошо», — цитирует Ооржака РИА Новости.

Во время финала на сцене отключились ушные мониторы, и Денберел не слышал собственный голос так, как необходимо. Однако, находясь на сцене, вокалист не дал зрителям заподозрить, что испытывает какие-либо трудности.

История громких побед

Первое «Детское Евровидение» прошло в столице Дании, Копенгагене, в 2003 году. Оно было организовано на основе музыкального фестиваля для юных исполнителей Melodi Grand Prix Nordic.

Дарья Врачевич (Сербия)

© Алексей Витвицкий/РИА Новости

На первых конкурсах победитель определялся голосованием телезрителей, в 2008 году учитывались голоса телезрителей и национального жюри. Затем дистанционное голосование и вовсе убрали, но в позапрошлом году вернулись ко второму варианту: результат в равной степени зависит от зрительских симпатий и оценки жюри из разных стран.

Российские участники побеждали в Евровидении дважды: это были дуэт сестёр Толмачёвых в 2006 году и Полина Богусевич в 2017 году. Как и некоторые другие участники, Мария и Анастасия Толмачёвы позднее приняли участие в «Евровидении» для взрослых исполнителей (старше 16 лет).