Отказ от холодного и репетиции вместо школы: о чём рассказали участники детского Евровидения от России перед конкурсом

В воскресенье, 24 ноября, в Польше пройдёт песенный конкурс «Детское Евровидение». Россию на нём представит дуэт 9-летней москвички Татьяны Меженцевой и уроженца Тувы 13-летнего Денберела Ооржака. В эксклюзивном интервью RT артисты рассказали о подготовке к конкурсу, отказе от мороженого и холодных напитков, своих хобби и ожиданиях от Евровидения. Так, удалось выяснить, что Денберел планирует занять по меньшей мере второе место, а Татьяна нацелена исключительно на первое.

RT: Давайте вспомним тот момент, когда вам сообщили, что на Евровидение в Польшу поедет именно ваш дуэт. Что у вас после этого в голове творилось?

Татьяна Меженцева: У меня в голове вообще ничего не творилось. У меня просто голова отключилась.

Денберел Ооржак: Ну, было очень волнительно. Мы очень старались и репетировали каждый день в Академии (Академии популярной музыки Игоря Крутого. — RT). Мы очень дружно друг к другу относились, и всё было хорошо.

RT: Таня, ты говоришь, что у тебя голова отключилась. Отчего отключилась? От страха или всё-таки от гордости за себя?

Т.М.: Когда мы сели в «грин-зону», и начались голосования, было очень волнительно. Но когда нас объявили победителями — от радости, от счастья у меня просто, можно сказать, произошёл сбой программы.

RT: Денберел, люди даже в моём возрасте боятся на сцену выходить. А вы выйдете, и на вас будет не только Европа смотреть — весь мир. У тебя есть секрет, как справиться с волнением?

Д.О.: Я перед выступлением чуть-чуть переживаю.

Т.М.: Денберел говорил мне, что ему помогают танцы справиться со страхом. Верно?

Д.О.: Да.

RT: То есть, ты перед тем, как выйти на сцену, танцуешь? Или ты во время исполнения танцуешь, и поэтому ничего не боишься?

Д.О.: Ну, перед выступлением тоже танцую и всегда думаю, что всё будет хорошо, по правилам... Выхожу на сцену — и получаю кайф. И пою не себе, пою зрителям, всем людям, которые меня поддерживают, смотрят.

RT: Таня, а что он танцует?

Т.М.: В основном какие-то непонятные танцы. Даже сложно сказать, что это танец.

RT: Да? Но всё-таки танец. Ты ему помогаешь в этом?

Т.М.: Слава Богу, что нет.

RT: А твой секрет какой?

Т.М.: У меня есть маленький талисман времён Екатерины Первой, который я нашла. Перед выступлением я её подкладываю под пятку, и она мне помогает справиться с волнением и страхом. Вот это мой маленький талисман.

RT: Где ты его нашла?

Т.М.: На даче. Родители сидели в ресторане, и мне было скучно, поэтому я пошла копаться в земле. Рыла, рыла, рыла, и нашла эти две монеты.

RT: Я так понимаю, что вы оба учитесь в школе. Денберелу 13 лет, Тане 9. Вас наверняка постоянно достают, хотят, чтобы вы за школу выступали. Или, наоборот — оставляют для более серьёзных задач: «Мы их трогать не будем, они, в конце концов, у нас на серьёзных конкурсах выступают»?

Т.М.: Вы знаете, я, например, с большим удовольствием принимаю участие в школьных спектаклях. И в основном я играю, можно сказать так, смешные роли.

Д.О.: Я тоже выступаю на всех мероприятиях в школе. И мне это очень нравится. Иногда такие скучные мероприятия бывают... Но я как-то получаю радость (от общения. — RT) с друзьями в школе, какие-то знания. И мне очень нравится выступать на сцене. Я всегда говорю, что могу спеть и пойду выступать.

RT: Но сейчас до главного конкурса — считанные дни. Вас наверняка всё-таки из школы отпустили. Вам дали «отпуск» перед Евровидением?

Т.М.: Если честно, я бы предпочла учиться в школе, чем репетировать. Ну, нас недавно отпускали... и сейчас отпустили, перед Евровидением, чтобы отдохнуть. Но репетиции всё равно продолжаются. И мы настроены только на победу!

RT: Денберел, но ты же учишься в школе не в Москве?

Д.О.: Когда есть свободное время, меня отпускают, чтобы я в школу ходил. А когда нас отпустили, чтобы мы месяц отдыхали, я пошёл в школу только на один день. На следующий день у нас был концерт со своими студиями и друзьями. Очень классный концерт. После него мы ничего не делали, приехали в Москву и здесь работаем каждый день.

RT

RT: То, что вы постоянно репетировали — даже в то время, когда учились — это как-то на оценки повлияло? Репетировали, репетировали, потом пришли, какую-ту тему пропустили, вам «двойку» поставили...

Д.О.: Ну, пока что я «двоек» не получал. Но очень стараюсь исправлять свои плохие оценки.

RT: Таня?

Т.М.: Моя бабушка — учительница, поэтому, мне кажется, какая-то плохая оценка мне не страшна — мы с бабушкой очень много занимаемся.

RT: Я вот, пообщавшись с тобой несколько минут, прекрасно тебя представляю на сцене, поющей. Можешь мне объяснить, как тебя занесло в джиу-джитсу, в воздушную гимнастику и конный спорт?

Т.М.: Ну, в джиу-джитсу меня занесло относительно недавно. Мама мне предложила позаниматься джиу-джитсу, я согласилась, и после первого урока поняла, что хочу этим заниматься. В конный спорт... Мама раньше занималась конным спортом. Мы с ней однажды пошли в конюшню, и там на конях прекрасно покатались. С тех пор я занимаюсь конным спортом. А вот воздушная гимнастика... Мы где-то отдыхали, и там выступала воздушная гимнастка. Мама меня спросила: «Тань, ты чем-то хочешь из этого заниматься?» — и я решила, что хочу заниматься именно воздушной гимнастикой. Уже занимаюсь четыре года.

RT: Денберел, я уверен, что и ты, кроме музыки, каким-то спортом занимаешься. По тебе видно...

Д.О.: Я с детства играю в футбол (пока что не играю, потому что идёт очень серьёзная подготовка к Евровидению). Сначала я вообще не знал, что такое футбол. Мы с ребятами подружились как-то, и я спросил: «Во что вы любите играть?» Они сказали: «В футбол». И меня научили. Мне понравилось.

RT: Судя по всему, у вас вариантов много на случай, если вы вдруг перестанете заниматься музыкой. Пока таких мыслей не было? Может быть: «Вот, пройдет лет пять, с музыкой завяжу и уйду в футбол»...

Д.О.: Ну, мне нравится слушать рэп, читать. Стихи. Думаю, когда пройдет лет пять, наверное, буду заниматься рэпом.

RT: Мне казалось, что петь гораздо сложнее, чем читать. Что для тебя самым было сложным?

Д.О.: Очень сложно выговаривать слова и рассказывать, что человек думает и что он хочет людям рассказывать. Надо, наверное, очень долго репетировать.

Т.М.: Ты, конечно, извини, но я просто не понимаю, что это рэперы проговаривают.

RT: Денберел, а кто из рэперов тебе больше всего нравится?

Д.О.: Американских очень много слушаю. Я давно был фанатом, и теперь его нет, но всё равно я фанат его — рэпера XXXTentacion. У него такие грустные, интересные песни о своей жизни. Я давно слушал Тимати, но теперь очень мало слушаю русских рэперов. И мне, конечно, нравится Билли Айлиш.

RT: Тань, а что в твоем плейлисте?

Т.М.: Я люблю Земфиру. И особенно мне нравится её песня «Небо Лондона». А из зарубежных исполнителей — Стинг и Эрос Рамазотти.

RT: Вот это вкус. Очень серьёзно. Но, как я понимаю, ни на одном из концертов тех исполнителей, которых вы назвали, вы пока не были.

Т.М.: Ну, почему! Я была на концерте Стинга и Эроса Рамазотти. А на концерте Земфиры пока что не была.

RT: Ты хочешь с кем-нибудь из них выступить?

Т.М.: Я бы хотела спеть со Стингом песню Fields of Gold.

RT: Денберел, а ты с кем хочешь спеть?

Д.О.: Мне нравятся Джо Кокер, Маркус Миллер, Майкл Джексон, Бруно Марс. Мне нравится искусство Бруно Марса и как он двигается, и как он чувствует музыку, и какие у него песни. Мне очень нравится его искусство, и я бы хотел с ним спеть.

RT: Вот, представь: Бруно Марс тебя зовет на сцену. Припасены ли у тебя из какой-нибудь песни движения, которые ты возьмешь — и одновременно с ним исполнишь на «ура», будет очень синхронно и похоже?

Д.О.: Синхронно и похоже пока что я не могу. Потому что он профессиональный человек и... он очень классный! Я буду стараться, если такая возможность выпадет. Буду стараться выучить, как он танцует.

RT: Как ты считаешь, с чем ты пока продвинулся больше — с танцами Бруно Марса или с таким музыкальным инструментом, как варган? Мы слышали, что ты и этим немножко увлекаешься...

Д.О.: У нас в Тыве называется этот инструмент «хомус». Когда я первый раз сыграл на нём мелодию, мне очень понравилось необычное звучание этого прекрасного инструмента.

RT: Может, это связано с тем, что у тебя родственники тоже музыкой занимались?

Д.О.: Давно был мой дед очень знаменитым музыкантом. Он писал разные песни на своём языке, разную музыку. Я слушал его песни (мне понравилась только вторая, «Боярышник»). Он был известным в Тыве.

RT: Таня, а ты на каких-нибудь инструментах играешь?

Т.М.: Я давно уже играю на фортепиано и немножко на флейте.

RT: Я знаю, что текст и музыку песни, которую вы собираетесь исполнять, ты написала.

Т.М.: Да.

RT: О чём ты обычно пишешь?

Т.М.: Меня очень волнует проблема засорения нашей природы. Это призыв ко всем детям Земли помочь взрослым спасти наш мир.

РИА Новости

© Антон Денисов

RT: Денберел, а ты, может быть, музыку и слова тоже к чему-нибудь написал?

Д.О.: Я пытаюсь писать разные мелодии с помощью мобильных приложений. Пока что со стилем я не определился. Мне нравятся ритмичные мелодии и хороший бит.

RT: Ты сказал про мобильные приложения. А какое ты приложение на телефоне ты чаще всего открываешь?

Д.О.: Ну, я в Instagram, «ВКонтакте», в WhatsApp часто сижу. Но WhatsApp вообще не смотрю. Играю в разные игры часто.

RT: Вы сами ведет ваши Instagram?

Д.О.: Я сам.

Т.М.: Я веду Instagram с помощью мамы.

RT: Расскажите мне про вашу песню «Время для нас». Вам пришлось друг под дружку как-то подстраиваться? В конце концов, Таня же её написала...

Т.М.: Поначалу нам было очень сложно наладить контакт друг с другом. Но любовь к музыке помогла нам подружиться. И потом наша песня начала получаться всё лучше и лучше.

RT: А с технической точки зрения, Денберел?

Д.О.: У нас изначально с Таней всё было по плану, нормально.

RT: Таня не согласна...

Т.М.: Нет. Мы команда, и, даже если есть какие-то проблемы, мы всё равно всегда помиримся и будем преодолевать дальше все наши...

Д.О.: ...проблемы.

Т.М.: Да.

RT: Я так понимаю, что вам очень важно беречь голос. Какие у вас сейчас есть ограничения?

Д.О.: Мне нельзя пить холодные напитки, и на улице есть мороженое. Всегда надо беречь свой голос.

RT: У девочек и мальчиков есть какие-то различия в рекомендациях?

Д.О.: Не ходить без носков.

Т.М.: Кстати, ты прав. Они меня уже достали с этими носками. Мне разрешают всё. Но, если есть какие-то проблемы, я обсуждаю их с моими родителями.

RT: Поскольку уже совсем чуть-чуть осталось до самого конкурса, я так понимаю, ваш номер готов уже на 100%. Думаю, вы все секреты раскрывать не будете, но хоть что-то можете мне рассказать?

Т.М.: Пока что это секрет. Но я вам могу пообещать, что наш номер будет очень интересный!

RT: Тань, ты себе выбрала место, ниже которого точно не хочешь очутиться в финале Евровидения?

Т.М.: Я не хочу занимать места ниже первого.

RT: Денберел, у тебя какая планка?

Д.О.: Ниже второго.

RT: Ты с ним не согласна.

Т.М.: Я с ним не согласна.

RT: Что для вас важнее — всё-таки принять участие в этом конкурсе или обязательно занять те самые места, которые вы выбрали для себя? Таня, если ты займёшь второе место, то что?

Т.М.: Я не расстроюсь, но моя мечта — это победить на «Детском Евровидении».

Д.О.: Самое главное — чтобы люди запомнили нас. Что Татьяна и Денберел участвовали на «Детском Евровидении». Чтобы запомнили, что у нас был дуэт, что мы из России.

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