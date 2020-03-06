Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса

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Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организаторов Данни Вормера.

Как он отметил, организаторы следят за последними событиями, связанными с коронавирусом, и обсуждают вопрос с компетентными органами.

«Мы следуем рекомендациям, предоставляемым Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, и изучаем различные возможные сценарии совместно с Европейским вещательным союзом», — сказал Вормер.

Вместе с тем он заявил, что комментировать возможные сценарии пока рано ввиду зависимости их от дальнейшего развития событий.

«Нашей целью остаётся организация незабываемого песенного конкурса «Евровидение» в мае», — подчеркнул Вормер.

Ранее Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.

2 марта стало известно, что на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме Россию представит группа Little Big.

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