Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса

Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организаторов Данни Вормера.

Как он отметил, организаторы следят за последними событиями, связанными с коронавирусом, и обсуждают вопрос с компетентными органами.

«Мы следуем рекомендациям, предоставляемым Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, и изучаем различные возможные сценарии совместно с Европейским вещательным союзом», — сказал Вормер.

Вместе с тем он заявил, что комментировать возможные сценарии пока рано ввиду зависимости их от дальнейшего развития событий.

«Нашей целью остаётся организация незабываемого песенного конкурса «Евровидение» в мае», — подчеркнул Вормер.

Ранее Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.

2 марта стало известно, что на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме Россию представит группа Little Big.