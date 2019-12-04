Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге

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Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в четверг, 5 декабря, сообщает kp.ru.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге
  • РИА Новости

«5 декабря в Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается усиление западного, юго-западного ветра скоростью 7—12 м/с, утром и днём местами возможны порывы до 15—18 м/с», — заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью температура воздуха составит +4 ˚С, днём — до +6 ˚С. Также возможны кратковременные дожди.

20 ноября портал Nation News сообщал, что в Ростове-на-Дону из-за погоды решили ввести режим повышенной готовности.

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