Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По её словам, на праздничном столе обычно есть отдельная категория продуктов, сочетание которых может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Соломатина особо выделила селёдку под шубой, употребление которой может нанести вред организму.

«Казалось бы, в этом блюде есть овощи, а они априори полезны. Но не в варёном состоянии. При термической обработке эти ингредиенты выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови. Они образуют легкоусвояемые сахара. Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает, и возникает чувство усталости», — пояснила специалист.

Она добавила, что людям с диабетом опасно есть селёдку под шубой в том числе из-за наличия майонеза в блюде. Кроме того, сама сельдь, по мнению эксперта, может задерживать жидкость в организме, вызывать отёк сосудов и повышение давления. Поэтому людям с гипертонией также рекомендуется избегать употребления этого продукта.

Ранее kp.ru сообщал, что исследователи Mail.ru Group выяснили, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений.

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