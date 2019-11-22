Учёные выявили сокращение числа дельфинов в Чёрном море

Экспедиция «Полёты с дельфинами» выявила сокращение численности дельфинов и около 200 «мусорных островов» в Чёрном море.

«Подведены итоги первого этапа полномасштабных научно-исследовательских авиаучётов китообразных, проведённых в сентябре на большей части акватории Чёрного моря у российского побережья Кавказа — от Керченского пролива до Адлера. Численность дельфинов во встречаемых группах значительно уменьшилась — с нескольких сотен особей до 37 особей максимум», — сообщает пресс-служба Международного экологического фонда «Чистые моря».

По словам заместителя генерального директора фонда Анны Субботиной, приведённых ТАСС, одной из причин уменьшения численности дельфинов в группах стала миграция рыбы, которой питаются дельфины, в другие районы акватории.

Она отметила, что причины такого перераспределения будут исследованы в рамках международного проекта европейских организаций ACCOBAMC и EMBLAS plus. Разработкой программы мониторинга Чёрного моря по изучению всех его обитателей, состояния воды и дна займётся группа российских учёных.

«Только после этого можно будет понять, какие меры важно предпринимать», — сказала Субботина.

В июне стало известно, что на спасение дельфинов в Чёрном море выделили 2,5 млн рублей.

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.