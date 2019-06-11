В Госдуме оценили проблему защиты китовых

Депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.

«Мы видим на примере известной «китовой тюрьмы» на Дальнем Востоке, насколько это важно. Проблема приковывает внимание всех, включая президента РФ», — сказал он.

По его мнению, из-за актуальности проблемы содержания в неволе китовых Госдума подойдёт к рассмотрению этого вопроса довольно быстро.

Как напомнил Шеин, закон об ответственном обращении с животными носил рамочный характер, и внесение добавлений может произойти в ближайшее время.

«Думаю, в течение полугода возможно внесение в закон о жестоком обращении с животными содержательных поправок, в том числе и на тему содержания в неволе дельфинов и китов», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, Росрыболовство прокомментировало решение суда по косаткам из «китовой тюрьмы».