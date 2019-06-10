На спасение дельфинов в Чёрном море выделили 2,5 млн рублей

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Директор Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в беседе с РИА Новости сообщила, что центр должен получить 2,5 млн рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Чёрном море.

«В центр поступают звонки о черноморских дельфинах, которых жители находят на берегу или в прибрежной зоне. Люди не знают, что с ними делать, как помочь. Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих», — заявила Белей.

Она добавила, что «те, кто поймёт, что спасение дельфинов — это для них, смогут пройти более углубленный курс и получить больше знаний по ветеринарии морских млекопитающих».

Ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники МЧС эвакуировали двух дельфинов во время пожара в дельфинарии.

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