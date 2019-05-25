В Севастополе из дельфинария из-за пожара эвакуировали двух дельфинов
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Отмечается, что горела смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Площадь возгорания составила 110 кв. м.
«В связи с угрозой распространения пожара было принято решение об эвакуации двух дельфинов в безопасный бассейн», — сообщили в МЧС.
К настоящему времени пожар ликвидирован. Никто не пострадал.
Ранее kp.ru передавало, что в Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности с 24 по 27 мая.