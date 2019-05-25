В Севастополе из дельфинария из-за пожара эвакуировали двух дельфинов

Короткая ссылка
В Севастополе сотрудники МЧС эвакуировали двух дельфинов во время пожара в дельфинарии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.
В Севастополе из дельфинария из-за пожара эвакуировали двух дельфинов
  • © pixabay.com

Отмечается, что горела смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Площадь возгорания составила 110 кв. м.

«В связи с угрозой распространения пожара было принято решение об эвакуации двух дельфинов в безопасный бассейн», — сообщили в МЧС.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

Ранее kp.ru передавало, что в Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности с 24 по 27 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить