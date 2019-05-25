В Севастополе из дельфинария из-за пожара эвакуировали двух дельфинов

В Севастополе сотрудники МЧС эвакуировали двух дельфинов во время пожара в дельфинарии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

Отмечается, что горела смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Площадь возгорания составила 110 кв. м.

«В связи с угрозой распространения пожара было принято решение об эвакуации двух дельфинов в безопасный бассейн», — сообщили в МЧС.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

Ранее kp.ru передавало, что в Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности с 24 по 27 мая.