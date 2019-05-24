В Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности с 24 по 27 мая

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В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности с 24 по 27 мая, сообщает kp.ru.
В Крыму объявили о чрезвычайной пожароопасности с 24 по 27 мая
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как напомнил глава регионального ГУ МЧС России Сергей Шахов, необходимо соблюдать соответствующие правила.

В частности, запрещено разводить костры и использовать мангалы вблизи деревьев и рядом с сухой травой, оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнику, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или другими горючими веществами материал.

Нельзя оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в МЧС напомнили о высокой пожароопасности на Южном берегу Крыма.

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