Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы на платформе одноимённой социальной сети.

«Политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов (на политические посты. — RT), правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания», — заявил Цукерберг в ходе выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Он задался вопросом, стоит ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин, тем, которые напрямую связаны с выборами, отметив сложность понимания того, что является политической рекламой, а что нет.

«Запрет на политическую рекламу в конечном счёте был бы на руку тем, кого активно поддерживают в СМИ», — сказал Цукерберг.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что появление политической рекламы в Facebook на фоне выборов в России является «двойными стандартами» и «попыткой влияния на результаты».

Сообщалось, что РКН были переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.

Подробнее — в материале RT.