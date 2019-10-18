Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы в Facebook

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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы на платформе одноимённой социальной сети.
Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы в Facebook
  • Reuters

«Политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов (на политические посты. — RT), правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания», — заявил Цукерберг в ходе выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Он задался вопросом, стоит ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин, тем, которые напрямую связаны с выборами, отметив сложность понимания того, что является политической рекламой, а что нет.

«Запрет на политическую рекламу в конечном счёте был бы на руку тем, кого активно поддерживают в СМИ», — сказал Цукерберг.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что появление политической рекламы в Facebook на фоне выборов в России является «двойными стандартами» и «попыткой влияния на результаты».

Сообщалось, что РКН были переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.

Подробнее — в материале RT.

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