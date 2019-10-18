Цукерберг выступил за сохранение политической рекламы в Facebook
- Reuters
«Политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов (на политические посты. — RT), правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания», — заявил Цукерберг в ходе выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Он задался вопросом, стоит ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин, тем, которые напрямую связаны с выборами, отметив сложность понимания того, что является политической рекламой, а что нет.
«Запрет на политическую рекламу в конечном счёте был бы на руку тем, кого активно поддерживают в СМИ», — сказал Цукерберг.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что появление политической рекламы в Facebook на фоне выборов в России является «двойными стандартами» и «попыткой влияния на результаты».
Сообщалось, что РКН были переданы в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.
Подробнее — в материале RT.
- Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
- Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
- В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
- «Мы понимаем, с кем имеем дело»: в Совфеде обсудили активность Google и Facebook в свете вмешательств в дела РФ