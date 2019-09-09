Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
«Да, были направлены», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами. В ведомстве обещали направить эти данные в парламентскую комиссию.
6 сентября в РКН сообщили, что направили в Facebook и Google обращения с просьбой не допустить распространения политической рекламы 7 и 8 сентября.