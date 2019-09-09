Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook

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Роскомнадзор направил в парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием иностранного вмешательства во внутренние дела России, данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.
Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Да, были направлены», — ответил он на соответствующий вопрос. 

Ранее Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами. В ведомстве обещали направить эти данные в парламентскую комиссию.

6 сентября в РКН сообщили, что направили в Facebook и Google обращения с просьбой не допустить распространения политической рекламы 7 и 8 сентября.

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