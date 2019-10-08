В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.
«Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы», — цитирует его РИА Новости.
Климов подчеркнул, что это «удивительным образом» вписывается в планы частной разведывательной компании, которая действует в интересах американского правительства.
Ранее Климов сообщил, что США и их сторонники стремятся оказать влияние на выборы в Мосгордуму, в том числе поддерживая провокации.
По его словам, речь в том числе идёт о недобросовестном освещении выборов в Москве органами пропаганды ряда стран.
Также российской стороной были зафиксированы факты привлечения к обработке российских граждан структурами, которые специализируются на «лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR- и GR-технологиях».