В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

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Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы», — цитирует его РИА Новости.

Климов подчеркнул, что это «удивительным образом» вписывается в планы частной разведывательной компании, которая действует в интересах американского правительства.

Ранее Климов сообщил, что США и их сторонники стремятся оказать влияние на выборы в Мосгордуму, в том числе поддерживая провокации.

По его словам, речь в том числе идёт о недобросовестном освещении выборов в Москве органами пропаганды ряда стран.

Также российской стороной были зафиксированы факты привлечения к обработке российских граждан структурами, которые специализируются на «лоббизме, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR- и GR-технологиях».

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