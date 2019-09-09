Глава Роскомнадзора рассказал о политической рекламе в Facebook

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что появление политической рекламы в Facebook на фоне выборов в России является «двойными стандартами» и «попыткой влияния на результаты».
Глава Роскомнадзора рассказал о политической рекламе в Facebook
  • Reuters

По словам Жарова, в компании Facebook заявили, что если бы к ним поступило обращение по поводу распространения политической рекламы, то они бы его рассмотрели и в положенные сроки приняли решение.

Глава Роскомнадзора также заявил, что аккаунт Мосгоризбиркома в Facebook был заблокирован в результате одного обращения пользователя.

«В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказались Роскомнадзор, Общественная палата, парламент России, — с ней ничего не произошло. Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело явно с двойными стандартами, попыткой влияния на результаты выборов», — объяснил он.

Ранее Роскомнадзор направил в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.

6 сентября в РКН сообщили, что направили в Facebook и Google обращения с просьбой не допустить распространения политической рекламы 7 и 8 сентября.

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