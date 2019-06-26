Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Так, комментируя ситуацию с российским депутатом, президентом Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым, который, согласно существующему протоколу, в ходе заседания МАП занял место в президиуме парламента Грузии, Кикабидзе заявил, что «история такого не помнит».
«Его же не народ туда сажал, а посадило правительство наше, правда?... Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась», — предположил артист.
Кикабидзе также рассказал о своей позиции относительно приостановки турпотока из России в Грузию.
«А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?» — задался вопросом актёр, отметив, что «политика — это очень грязная штука».
20 июня представители грузинской оппозиции сорвали заседание МАП из-за того, что Сергей Гаврилов, президент организации, занял кресло спикера парламента Грузии.
Впоследствии у здания законодательного органа страны начались протестные мероприятия, переросшие в столкновения участников с сотрудниками правоохранительных органов.
В связи со сложившейся внутриполитической обстановкой в иностранном государстве, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
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