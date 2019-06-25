Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
По мнению специалиста, в рассматриваемой истории много несоответствий.
«Если бы был ожог четвёртой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют», — сказал Румянцев, добавив, что в подобных случаях через неделю из медицинского учреждения не выписывают.
Он добавил, что при таком ожоге Алибасову пришлось бы питаться через гастростому.
В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев уточнил, что потеря памяти, о которой рассказывали представители продюсера, после медикаментозного сна невозможна.
«Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал... никакой амнезии не было», — указал он.
Ранее Алибасов рассказал о своём самочувствии и диете, рекомендованной ему врачами после отравления средством для прочистки сантехники.