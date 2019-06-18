Представитель Алибасова ответил на заявление об «отравлении» продюсера

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Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин ответил на заявление сестры продюсера Зои. Она утверждает, что Алибасова «отравила» его нынешняя супруга или её родственники. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Представитель Алибасова ответил на заявление об «отравлении» продюсера
  • РИА Новости

«Официальная позиция всех родственников с обеих сторон в том, что никто серьёзно не относится к этому заявлению. Вероятнее всего, таким образом выражается дефицит внимания со стороны Бари Алибасова по отношению к своей сестре», — сказал пиар-директор продюсера.

По его словам, версия об отравлении — личное мнение сестры.

Кроме того, Горжанкин сообщил, что жизни Алибасова ничто не угрожает — он самостоятельно ходит и говорит, а также обсуждает рабочие вопросы, хотя врачи это очень не приветствуют.

Ранее сын Алибасова рассказал ФАН о планах по реабилитации отца.

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