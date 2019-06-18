Представитель Алибасова ответил на заявление об «отравлении» продюсера
- РИА Новости
«Официальная позиция всех родственников с обеих сторон в том, что никто серьёзно не относится к этому заявлению. Вероятнее всего, таким образом выражается дефицит внимания со стороны Бари Алибасова по отношению к своей сестре», — сказал пиар-директор продюсера.
По его словам, версия об отравлении — личное мнение сестры.
Кроме того, Горжанкин сообщил, что жизни Алибасова ничто не угрожает — он самостоятельно ходит и говорит, а также обсуждает рабочие вопросы, хотя врачи это очень не приветствуют.
Ранее сын Алибасова рассказал ФАН о планах по реабилитации отца.