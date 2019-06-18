Сын Алибасова рассказал о планах по реабилитации отца

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Сын Бари Алибасова рассказал о планах по реабилитации отца в Казахстане.
Сын Алибасова рассказал о планах по реабилитации отца
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Мы должны были сегодня его отправить прямо из НИИ им. Склифосовского на реабилитацию в Казахстан. Его высокопоставленные друзья из Казахстана... предложили полностью организовать ему в Казахстане лечение в горном районе страны, со всеми необходимыми врачами... на частном самолёте доставить моего отца туда. Мне это предложение очень понравилось, я согласился», — сказал сын Алибасова.

По словам врачей, через месяц будет ясно, сможет ли Алибасов сам глотать. Родных продюсера также беспокоит вопрос, насколько критические сейчас у него нарушения в работе головного мозга.

«Да, безусловно, он не питается через трубочку, глотает сам. Но его диета очень похожа на диету язвенника. Пока у него немного бессвязный голос, иногда заикается, иногда слово забывает на середине. Но его уже можно понимать», — рассказал сын.

17 июня сообщалось, что российский и советский продюсер Бари Алибасов был выписан из больницы.

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