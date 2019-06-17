Бари Алибасов выписан из больницы

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Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший. По его словам, он отвёз отца в «скрытое от СМИ» место, где он будет вместе с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Бари Алибасов выписан из больницы
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как передаёт ТАСС, в дальнейшем продюсера планируют перевезти для реабилитации в Казахстан. Соответствующее предложение поступило по одному «высокопоставленному каналу».

«Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелёту», — сказал родственник.

Говоря о состоянии отца, Алибасов отметил, что у него сохраняются проблемы с памятью.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.

Продюсера ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел 11 июня.

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