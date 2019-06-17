Бари Алибасов выписан из больницы
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Как передаёт ТАСС, в дальнейшем продюсера планируют перевезти для реабилитации в Казахстан. Соответствующее предложение поступило по одному «высокопоставленному каналу».
«Ему обещают оплатить лечение и предоставить шале с врачами. Врачи сказали, что необходимо два-три дня для подготовки к перелёту», — сказал родственник.
Говоря о состоянии отца, Алибасов отметил, что у него сохраняются проблемы с памятью.
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.
Продюсера ввели в медикаментозный сон, из которого он вышел 11 июня.