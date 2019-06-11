Алибасов вышел из медикаментозного сна
- РИА Новости
Эту информацию, по данным агентства, сообщил Горжанкину сын продюсера Бари Алибасов — младший.
«Долгожданная новость — отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя», — приводит Горжанкин слова сына Алибасова.
Отмечается, что в настоящее время существует угроза внутреннего кровотечения, специалисты проводят диагностику и составляют план дальнейшего лечения пациента.
6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна.
Ранее Алибасов-младший в беседе с kp.ru рассказал о состоянии своего отца, по ошибке выпившего средство для промывки труб «Крот».