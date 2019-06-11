Алибасов вышел из медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.

Эту информацию, по данным агентства, сообщил Горжанкину сын продюсера Бари Алибасов — младший.

«Долгожданная новость — отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя», — приводит Горжанкин слова сына Алибасова.

Отмечается, что в настоящее время существует угроза внутреннего кровотечения, специалисты проводят диагностику и составляют план дальнейшего лечения пациента.

6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна.

Ранее Алибасов-младший в беседе с kp.ru рассказал о состоянии своего отца, по ошибке выпившего средство для промывки труб «Крот».