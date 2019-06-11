Алибасов вышел из медикаментозного сна

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Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщает РИА Новости со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.
Алибасов вышел из медикаментозного сна
  • РИА Новости

Эту информацию, по данным агентства, сообщил Горжанкину сын продюсера Бари Алибасов — младший.

«Долгожданная новость — отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придёт в себя», — приводит Горжанкин слова сына Алибасова.

Отмечается, что в настоящее время существует угроза внутреннего кровотечения, специалисты проводят диагностику и составляют план дальнейшего лечения пациента.

6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Ранее Алибасов-младший в беседе с kp.ru рассказал о состоянии своего отца, по ошибке выпившего средство для промывки труб «Крот».

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