Врачи рассказали о состоянии Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние продюсера Бари Алибасова остаётся по-прежнему тяжёлым, он находится в реанимации.

«Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром — 36,8, он пока ещё в реанимации», — приводит РИА Новости слова представителя больницы.

Накануне PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения СМИ о том, что продюсер был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Также сообщалось, что Алибасов был введён в состояние медикаментозного сна.

Алибасов был доставлен в больницу 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для промывки труб.