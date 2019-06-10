«Главное — избежать осложнений»: сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии музыканта

Жизни музыканта и продюсера Бари Алибасова, который находится в состоянии медикаментозного сна, ничего не угрожает. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший. В то же время он отметил, что восстановление организма артиста может осложниться, поскольку один из ожогов «зарастает неправильно». Музыкант попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Спустя несколько дней представители Алибасова заявили, что его родственники намерены подать в суд на производителя средства.

Состояние здоровья российского музыканта Бари Алибасова продолжает оставаться тяжёлым, однако угроза жизни в настоящее время отсутствует. Об этом рассказал сын артиста Бари Алибасов — младший.

«Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут: «Всё окей», и начнётся уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжёлая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное — избежать осложнений», — цитирует сына музыканта kp.ru.

Алибасов-младший отметил, что артист четвёртый день находится в состоянии медикаментозного сна. Он подчеркнул, что осложнений с дыхательными путями и желудком у продюсера нет, однако проблема может возникнуть в кишечнике.

«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — пояснил сын музыканта.

По словам PR-менеджера Алибасова Вадима Горжанкина, в последние часы новостей о состоянии здоровья артиста больше не поступало.

«Мы не знаем, что с ним сейчас. Только знаем, что он находится в больнице, а что с ним — пока неизвестно. Последняя информация, которая есть — то, что он находится в этом медикаментозном сне. Я пока не могу ничего сказать, как что-то будет, мы сообщим», — рассказал он в беседе с RT.

Отравился «Кротом»

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Инцидент, по словам сына музыканта, произошёл на студии звукозаписи. Алибасов-младший отметил, что у его отца дома «всё чётко, всё на местах стоит, всё на своей полочке», что на кухне «если что-то рядом с раковиной стоит, то это что-то питьевое».

«А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул. Сразу выплюнул, но что-то попало в желудок», — отметил сын продюсера.

Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что жизни артиста ничего не угрожает. Позднее у музыканта была диагностирована четвёртая степень ожога пищевода, а также ожоги желудка и дыхательных путей. Представители артиста отмечали, что в сложившейся ситуации любые прогнозы носят «неопределённый характер».

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Вадим Горжанкин подчеркнул, что, несмотря на тяжёлое состояние, Алибасов дышит самостоятельно. «Если всё будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — приводит слова Горжанкина РИА Новости.

В ночь на 7 июня стало известно, что продюсера ввели в состояние медикаментозного сна. Его представители подчёркивают: хирургическое вмешательство в ближайшее время производиться не будет.

Вместе с тем близкие Алибасова опровергали сообщения, что музыкант подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В настоящее время он продолжает оставаться в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. К музыканту практически не пускают посетителей.

Проверка Роспотребнадзора

Вскоре после инцидента Вадим Горжанкин заявил, что близкие Алибасова намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым отравился музыкант.

«Семья намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб», — сообщил Горжанкин. Он также добавил, что в этом отношении близкими «уже принято принципиальное решение».

Позднее Горжанкин сообщил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа ещё в апреле 2019 года.

По его словам, к такому заключению пришли специалисты центра «Судебный эксперт», к которым обратились родственники женщины, также по ошибке выпившей эту жидкость. Пострадавшая скончалась в больнице через десять дней после произошедшего, а родственники, узнав о случившемся с Алибасовым, связались с близкими артиста и предоставили заключение экспертов.

Согласно заключению, упаковка средства не содержит всей необходимой информации относительно класса опасности химического средства.

В Роспотребнадзоре заявили, что маркировка чистящего средства будет проверена на соответствие нормам.

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб... и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По словам представителей Роспотребнадзора, потребителям, получившим некачественную услугу, будет оказана правовая помощь в суде.