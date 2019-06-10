«Главное — избежать осложнений»: сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии музыканта
- Бари Алибасов
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov
Состояние здоровья российского музыканта Бари Алибасова продолжает оставаться тяжёлым, однако угроза жизни в настоящее время отсутствует. Об этом рассказал сын артиста Бари Алибасов — младший.
«Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут: «Всё окей», и начнётся уже реабилитация. Ситуация стабильно тяжёлая, но в данный момент угрозы жизни нет. Теперь главное — избежать осложнений», — цитирует сына музыканта kp.ru.
Алибасов-младший отметил, что артист четвёртый день находится в состоянии медикаментозного сна. Он подчеркнул, что осложнений с дыхательными путями и желудком у продюсера нет, однако проблема может возникнуть в кишечнике.
«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — пояснил сын музыканта.
По словам PR-менеджера Алибасова Вадима Горжанкина, в последние часы новостей о состоянии здоровья артиста больше не поступало.
«Мы не знаем, что с ним сейчас. Только знаем, что он находится в больнице, а что с ним — пока неизвестно. Последняя информация, которая есть — то, что он находится в этом медикаментозном сне. Я пока не могу ничего сказать, как что-то будет, мы сообщим», — рассказал он в беседе с RT.
Отравился «Кротом»
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот». Инцидент, по словам сына музыканта, произошёл на студии звукозаписи. Алибасов-младший отметил, что у его отца дома «всё чётко, всё на местах стоит, всё на своей полочке», что на кухне «если что-то рядом с раковиной стоит, то это что-то питьевое».
«А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул. Сразу выплюнул, но что-то попало в желудок», — отметил сын продюсера.
Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что жизни артиста ничего не угрожает. Позднее у музыканта была диагностирована четвёртая степень ожога пищевода, а также ожоги желудка и дыхательных путей. Представители артиста отмечали, что в сложившейся ситуации любые прогнозы носят «неопределённый характер».
- Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Вадим Горжанкин подчеркнул, что, несмотря на тяжёлое состояние, Алибасов дышит самостоятельно. «Если всё будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — приводит слова Горжанкина РИА Новости.
В ночь на 7 июня стало известно, что продюсера ввели в состояние медикаментозного сна. Его представители подчёркивают: хирургическое вмешательство в ближайшее время производиться не будет.
Вместе с тем близкие Алибасова опровергали сообщения, что музыкант подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В настоящее время он продолжает оставаться в отделении токсикореанимации Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. К музыканту практически не пускают посетителей.
Проверка Роспотребнадзора
Вскоре после инцидента Вадим Горжанкин заявил, что близкие Алибасова намерены подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым отравился музыкант.
«Семья намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб», — сообщил Горжанкин. Он также добавил, что в этом отношении близкими «уже принято принципиальное решение».
Позднее Горжанкин сообщил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа ещё в апреле 2019 года.
По его словам, к такому заключению пришли специалисты центра «Судебный эксперт», к которым обратились родственники женщины, также по ошибке выпившей эту жидкость. Пострадавшая скончалась в больнице через десять дней после произошедшего, а родственники, узнав о случившемся с Алибасовым, связались с близкими артиста и предоставили заключение экспертов.
Согласно заключению, упаковка средства не содержит всей необходимой информации относительно класса опасности химического средства.
В Роспотребнадзоре заявили, что маркировка чистящего средства будет проверена на соответствие нормам.
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб... и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По словам представителей Роспотребнадзора, потребителям, получившим некачественную услугу, будет оказана правовая помощь в суде.