Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о своём самочувствии и диете, рекомендованной ему врачами после отравления средством для прочистки сантехники.

Видео с соответствующим комментарием артиста предоставил его представитель Вадим Горжанкин.

«Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера, на ночь глядя, съел полтарелки гречневой каши, что мне, наконец-то, пришлось по душе... У меня прекрасно всё», — уточнил Алибасов.

Ранее Алибасов в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о своей госпитализации и о том, что ему пришлось пережить во время медикаментозного сна.