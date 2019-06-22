Алибасов рассказал о своём самочувствии

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Российский продюсер Бари Алибасов рассказал о своём самочувствии и диете, рекомендованной ему врачами после отравления средством для прочистки сантехники.
Алибасов рассказал о своём самочувствии
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

Видео с соответствующим комментарием артиста предоставил его представитель Вадим Горжанкин.

«Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера, на ночь глядя, съел полтарелки гречневой каши, что мне, наконец-то, пришлось по душе... У меня прекрасно всё», — уточнил Алибасов.

Ранее Алибасов в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о своей госпитализации и о том, что ему пришлось пережить во время медикаментозного сна.

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