Алибасов рассказал о своём самочувствии
- © Anatoly Lomohov/Russian Look
- globallookpress.com
Видео с соответствующим комментарием артиста предоставил его представитель Вадим Горжанкин.
«Я здоров, чувствую себя прекрасно, ем детское питание. Вчера, на ночь глядя, съел полтарелки гречневой каши, что мне, наконец-то, пришлось по душе... У меня прекрасно всё», — уточнил Алибасов.
Ранее Алибасов в ходе интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о своей госпитализации и о том, что ему пришлось пережить во время медикаментозного сна.