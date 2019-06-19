Алибасов рассказал о своей госпитализации

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Продюсер Бари Алибасов рассказал о своей госпитализации и о том, что ему пришлось пережить во время медикаментозного сна. Об этом он сообщил интервью, которое было показано в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я всё время был связан. Руки связаны, ноги связаны, всё болит», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов чувствует себя лучше.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.

17 июня его выписали из больницы. 

Сын продюсера в беседе с ФАН рассказал о планах по реабилитации Алибасова в Казахстане.

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