Алибасов рассказал о своей госпитализации
«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я всё время был связан. Руки связаны, ноги связаны, всё болит», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов чувствует себя лучше.
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.
17 июня его выписали из больницы.
Сын продюсера в беседе с ФАН рассказал о планах по реабилитации Алибасова в Казахстане.