Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера
- РИА Новости
«Он практически отошёл от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На», — цитирует его РИА Новости.
Горжанкин добавил, что Алибасов передаёт слова благодарности врачам, которые принимали участие в его спасении.
17 июня российский и советский продюсер Бари Алибасов был выписан из больницы. У артиста остаётся частичная амнезия, однако медики прогнозируют, что память восстановится в ближайшее время.
Сын Бари Алибасова в беседе с ФАН рассказал о планах по реабилитации отца в Казахстане.