Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

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Продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился жидкостью для прочистки труб, чувствует себя лучше. Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин.
Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера
  • РИА Новости

«Он практически отошёл от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На», — цитирует его РИА Новости

Горжанкин добавил, что Алибасов передаёт слова благодарности врачам, которые принимали участие в его спасении.

17 июня российский и советский продюсер Бари Алибасов был выписан из больницы. У артиста остаётся частичная амнезия, однако медики прогнозируют, что память восстановится в ближайшее время. 

Сын Бари Алибасова в беседе с ФАН рассказал о планах по реабилитации отца в Казахстане.

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