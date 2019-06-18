Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился жидкостью для прочистки труб, чувствует себя лучше. Об этом рассказал представитель Алибасова Вадим Горжанкин.

«Он практически отошёл от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой «На-На», — цитирует его РИА Новости.

Горжанкин добавил, что Алибасов передаёт слова благодарности врачам, которые принимали участие в его спасении.

17 июня российский и советский продюсер Бари Алибасов был выписан из больницы. У артиста остаётся частичная амнезия, однако медики прогнозируют, что память восстановится в ближайшее время.

Сын Бари Алибасова в беседе с ФАН рассказал о планах по реабилитации отца в Казахстане.