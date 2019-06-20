Алибасов сдал анализы на психотропные вещества

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Продюсер Бари Алибасов сдал анализы на наличие психотропных веществ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пиар-директора продюсера Вадима Горжанкина.
Алибасов сдал анализы на психотропные вещества
  • РИА Новости

По словам Горжанкина, днём 20 июня «произошёл конфликт» из-за женщины, выдававшей себя за лечащего врача продюсера.

Он добавил, что женщина сообщила о том, что Алибасова насильно удерживают в квартире.

При этом Алибасов вызвал полицию. После приезда наряда правоохранителей он заявил, что его никто не удерживает, и попросил «не тревожить жителей подъезда».

«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — сказал Горжанкин.

Пиар-директор сообщил, что результаты будут обнародованы в скором времени.

Ранее Алибасов дал первое интервью после отравления.

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