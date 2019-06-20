Алибасов сдал анализы на психотропные вещества
- РИА Новости
По словам Горжанкина, днём 20 июня «произошёл конфликт» из-за женщины, выдававшей себя за лечащего врача продюсера.
Он добавил, что женщина сообщила о том, что Алибасова насильно удерживают в квартире.
При этом Алибасов вызвал полицию. После приезда наряда правоохранителей он заявил, что его никто не удерживает, и попросил «не тревожить жителей подъезда».
«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — сказал Горжанкин.
Пиар-директор сообщил, что результаты будут обнародованы в скором времени.
Ранее Алибасов дал первое интервью после отравления.