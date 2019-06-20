Алибасов намерен лишить сына наследства

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Продюсер Бари Алибасов, выписавшись из столичной больницы после отравления средством для промывки труб, в беседе с kp.ru заявил, что планирует лишить своего сына Бари Алибасова — младшего наследства.
Алибасов намерен лишить сына наследства
  • РИА Новости

По некоторым данным, сын артиста решил «заработать» на ситуации вокруг отравления отца.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — цитирует сайт Алибасова-старшего.

Ранее Алибасов дал интервью телеканалу «Россия 1», в ходе которого упоминал «быков», «связанные руки и ноги».

Впоследствии, как рассказал телеканалу «Звезда» представитель продюсера Вадим Горжанкин, артист на момент записи находился под действием седативных препаратов.

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