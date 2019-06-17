«Состояние хорошее»: Бари Алибасова выписали из больницы

Короткая ссылка
Мария Черкасова
Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился жидкостью для прочистки труб, выписан из НИИ имени Склифосовского. Состояние артиста улучшилось, и теперь необходимо тщательно наблюдать за процессом выздоровления, заявил Бари Алибасов — младший. У продюсера остаётся частичная амнезия, однако медики прогнозируют, что память восстановится в ближайшее время. Близкие планируют отправить музыканта на реабилитацию в Казахстан.
«Состояние хорошее»: Бари Алибасова выписали из больницы
  • Бари Алибасов (архивное фото)
  • © Евгений Одиноков / РИА Новости

Музыкант и продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста Бари Алибасова — младшего. По его словам, продюсера вывезли в «секретное место». 

«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастёт у него пищевод или не зарастёт. Это будет понятно в течение месяца», — цитирует агентство сына продюсера.

При этом он сообщил РЕН ТВ, что сейчас музыкант находится в Подмосковье.

Бари Алибасов — младший также рассказал, что через три дня его отца планируют отвезти на реабилитацию в Казахстане.

«Больше всего ему захотелось побыть с Лидией Николаевной (супругой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. — RT), ему нужна психологическая реабилитация серьёзная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода», — отметил Алибасов — младший в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что у его отца по-прежнему остаётся частичная амнезия — он не помнит, какой сейчас год, однако узнаёт людей. Ранее он заверил, что медики прогнозируют возвращение памяти в ближайшее время. 

«К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память, по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние», — рассказал Алибасов — младший. 

Вместе с тем сын Алибасова добавил, что близкие музыканта рассматривали несколько вариантов дальнейшего лечения. В частности, кроме реабилитации в Казахстане, рассматривалась возможность оставить артиста в реанимации в Москве.

Ожог четвёртой степени и частичная амнезия

Продюсер Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, перепутав с пищевой жидкостью. Состояние продюсера оценивалось как тяжёлое: медики диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвёртой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей.

Также по теме
Бари Алибасов «Главное — избежать осложнений»: сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии музыканта
Жизни музыканта и продюсера Бари Алибасова, который находится в состоянии медикаментозного сна, ничто не угрожает. Об этом рассказал...

Вскоре после инцидента PR-менеджер продюсера Вадим Горжанкин сообщил о намерении близких Алибасова подать заявление в суд на компанию по производству средств для прочистки труб «Крот», которым отравился артист.

Ранее его близким сообщили о другом прецеденте с отравлением, который закончился летальным исходом. В Роспотребнадзоре обещали проверить маркировку продукта на соответствие принятым нормам. 

Врачи ввели Алибасова в состоянии медикаментозного сна, чтобы провести манипуляции по реабилитации пациента. После пробуждения у Алибасова развилась частичная амнезия.

В субботу, 15 июня, Алибасов — младший рассказал о том, что отцу стало лучше.

Между тем высказывались различные версии относительно произошедшего, по одной из которых Алибасова могли отравить. В свою очередь, Горжанкин заявил, что Алибасов должен будет опровергнуть или подтвердить такую версию сам — после того, как придёт в сознание.

Пропажа кота

Пока Бари Алибасов находился в НИИ имени Склифосовского, из его квартиры сбежал кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча. Животное пропало во время пресс-конференции, которая проходила в квартире продюсера 11 июня. Нашедшему кота представители Алибасова, по словам Горжанкина, обещали вознаграждение в 800 тысяч рублей.

  • Бари Алибасов с котом Чучей
  • © @alibasov_nana/Instagram

После сообщения о денежном поощрении к представителям Алибасова обратился мужчина. Он принёс кота, внешне похожего на продюсерского, но оказавшегося «самозванцем».

Однако второй раз платить не пришлось — настоящего кота Алибасова нашли в школе восточных единоборств «Ша-Фут-Фань». Нашедшие животное сотрудники школы кунг-фу отказались от вознаграждения.

За время поисков питомец Алибасова обрёл широкую популярность, поэтому ему предложили несколько рекламных контрактов общей суммой $150 тыс. Животному предложили рекламировать корма для кошек и парфюмированные бренды, а также детективное агентство и оператора систем наблюдения. Как отметил Горжанкин, решение относительно того, в каких проектах будет задействован Чуча, примет сам Алибасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить