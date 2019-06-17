«Состояние хорошее»: Бари Алибасова выписали из больницы

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился жидкостью для прочистки труб, выписан из НИИ имени Склифосовского. Состояние артиста улучшилось, и теперь необходимо тщательно наблюдать за процессом выздоровления, заявил Бари Алибасов — младший. У продюсера остаётся частичная амнезия, однако медики прогнозируют, что память восстановится в ближайшее время. Близкие планируют отправить музыканта на реабилитацию в Казахстан.

Музыкант и продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста Бари Алибасова — младшего. По его словам, продюсера вывезли в «секретное место».

«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастёт у него пищевод или не зарастёт. Это будет понятно в течение месяца», — цитирует агентство сына продюсера.

При этом он сообщил РЕН ТВ, что сейчас музыкант находится в Подмосковье.

Бари Алибасов — младший также рассказал, что через три дня его отца планируют отвезти на реабилитацию в Казахстане.

«Больше всего ему захотелось побыть с Лидией Николаевной (супругой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. — RT), ему нужна психологическая реабилитация серьёзная, а также наблюдение за циркулярным ожогом пищевода», — отметил Алибасов — младший в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что у его отца по-прежнему остаётся частичная амнезия — он не помнит, какой сейчас год, однако узнаёт людей. Ранее он заверил, что медики прогнозируют возвращение памяти в ближайшее время.

«К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память, по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние», — рассказал Алибасов — младший.

Вместе с тем сын Алибасова добавил, что близкие музыканта рассматривали несколько вариантов дальнейшего лечения. В частности, кроме реабилитации в Казахстане, рассматривалась возможность оставить артиста в реанимации в Москве.

Ожог четвёртой степени и частичная амнезия

Продюсер Бари Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, перепутав с пищевой жидкостью. Состояние продюсера оценивалось как тяжёлое: медики диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвёртой степени, а также ожоги желудка и дыхательных путей.

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Вскоре после инцидента PR-менеджер продюсера Вадим Горжанкин сообщил о намерении близких Алибасова подать заявление в суд на компанию по производству средств для прочистки труб «Крот», которым отравился артист.

Ранее его близким сообщили о другом прецеденте с отравлением, который закончился летальным исходом. В Роспотребнадзоре обещали проверить маркировку продукта на соответствие принятым нормам.

Врачи ввели Алибасова в состоянии медикаментозного сна, чтобы провести манипуляции по реабилитации пациента. После пробуждения у Алибасова развилась частичная амнезия.

В субботу, 15 июня, Алибасов — младший рассказал о том, что отцу стало лучше.

Между тем высказывались различные версии относительно произошедшего, по одной из которых Алибасова могли отравить. В свою очередь, Горжанкин заявил, что Алибасов должен будет опровергнуть или подтвердить такую версию сам — после того, как придёт в сознание.

Пропажа кота

Пока Бари Алибасов находился в НИИ имени Склифосовского, из его квартиры сбежал кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча. Животное пропало во время пресс-конференции, которая проходила в квартире продюсера 11 июня. Нашедшему кота представители Алибасова, по словам Горжанкина, обещали вознаграждение в 800 тысяч рублей.

Бари Алибасов с котом Чучей

© @alibasov_nana/Instagram

После сообщения о денежном поощрении к представителям Алибасова обратился мужчина. Он принёс кота, внешне похожего на продюсерского, но оказавшегося «самозванцем».

Однако второй раз платить не пришлось — настоящего кота Алибасова нашли в школе восточных единоборств «Ша-Фут-Фань». Нашедшие животное сотрудники школы кунг-фу отказались от вознаграждения.

За время поисков питомец Алибасова обрёл широкую популярность, поэтому ему предложили несколько рекламных контрактов общей суммой $150 тыс. Животному предложили рекламировать корма для кошек и парфюмированные бренды, а также детективное агентство и оператора систем наблюдения. Как отметил Горжанкин, решение относительно того, в каких проектах будет задействован Чуча, примет сам Алибасов.