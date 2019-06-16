В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о состоянии продюсера Бари Алибасова.

«Пока всё ещё в токсикологической реанимации, состоянии тяжёлое, вечером температура была 36,6, утром — 36,8», — сказал сотрудник больницы РИА Новости.

Ранее сын Алибасова сообщил об улучшении состояния отца.

14 июня продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru выразил мнение, что после случившегося Алибасов уже не будет прежним. По его словам, продюсер в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.