Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.

По его словам, понятно, что продюсер уже никогда не будет прежним.

«Врачам придётся ставить ему искусственный пищевод. Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Всё очень серьёзно», — утверждает Разин.

Он также заявил, что Алибасов в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.

Ранее сообщалось, что продюсера могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник.