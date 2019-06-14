Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

По его словам, понятно, что продюсер уже никогда не будет прежним.

«Врачам придётся ставить ему искусственный пищевод. Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Всё очень серьёзно», — утверждает Разин.

Он также заявил, что Алибасов в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.

Ранее сообщалось, что продюсера могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник.

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