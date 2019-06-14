Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова
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По его словам, понятно, что продюсер уже никогда не будет прежним.
«Врачам придётся ставить ему искусственный пищевод. Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Всё очень серьёзно», — утверждает Разин.
Он также заявил, что Алибасов в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.
Ранее сообщалось, что продюсера могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник.