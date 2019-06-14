Сын Алибасова рассказал о планах вывезти продюсера из России

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Продюсера Бари Алибасова могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти», — заявил он.

Однако, по его мнению, качественную реанимационную помощь отцу могут оказать лишь в российской больнице, где артист в настоящее время содержится. Он объяснил это тем, что у зарубежных врачей не хватит практики в лечении подобного отравления.

«В Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с «Белизной» или «Кротом», похожую на сок, минимальная», — пояснил Алибасов-младший.

Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.

Продюсер был госпитализирован вечером 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб. 

Позднее врачи приняли решение ввести его в состояние медикаментозного сна, чтобы смягчить болевые ощущения от отравления химическим средством и провести все необходимые лечебные процедуры. 

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