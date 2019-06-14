Представитель Алибасова объяснил планы вывезти его из России

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал RT о возможном переводе продюсера на лечение за границу.

«Такие мысли и разговоры были уже давно... Вообще, здесь многое зависит от Бари Каримовича. Когда он более или менее восстановится, будет выслушано его мнение на этот счёт. Родственники считают, что там ему будет лучше восстанавливаться, его будут меньше отвлекать. Просто сейчас возможен всплеск внимания, когда его переведут в обычную палату. Опасаются, что все будут ходить, спекулировать, пиариться, начнут писать новые и старые знакомые. Он будет в зоне повышенного внимания. А врачи говорят, что ему нужны покой и уединение», — сказал Горжанкин.

По его словам, для этих целей лучше всего подходит какая-то зарубежная клиника.

«Конечно, и там его будут посещать, но это уже в других масштабах. Сейчас ещё окончательное решение не принято, последнее слово в любом случае будет за ним», — заключил представитель.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о планах перенаправить отца на лечение в одну из европейских клиник.