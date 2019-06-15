Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

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Результаты полного обследования организма продюсера Бари Алибасова являются положительными. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший.
Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я только что у него был, сейчас он спит, ему вчера провели обследование, сделали все анализы, они в основном положительные, чувствует лучше себя», — приводит его слова РИА Новости.

Сын продюсера отметил, что струп сошёл практически со всех ожогов, которые занимали примерно 20% поверхности желудка.

Молодой человек добавил, что Алибасова могут перевести в обычную палату уже в понедельник, 17 июня. Также, по словам сына, продюсера могут отправить на восстановление в Казахстан.

«К нам поступило предложение по высокопоставленным каналам из Казахстана, чтобы отправить его на следующую неделю туда на реабилитацию», — рассказал Алибасов-младший.

Артиста госпитализировали после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru выразил мнение, что после случившегося Алибасов уже не будет прежним. По его словам, продюсер в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.

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