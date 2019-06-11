Представитель Алибасова оценил версию об отравлении продюсера
- РИА Новости
«Когда Бари Алибасов придёт в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера... Версия (об отравлении. — RT) будет рассматриваться серьёзно», — цитирует представителя артиста РИА Новости.
Он также допустил, что после проверки может начаться следствие по данному делу.
Сын Алибасова также не исключил, что кто-то умышленно отравил его отца.
«У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил он агентству городских новостей «Москва».
Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, что продюсер пока не узнаёт близких.