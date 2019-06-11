Представитель Алибасова оценил версию об отравлении продюсера

Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что версия об отравлении продюсера не исключается, но он должен сам подтвердить её или опровергнуть, когда окончательно придёт в сознание.

«Когда Бари Алибасов придёт в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера... Версия (об отравлении. — RT) будет рассматриваться серьёзно», — цитирует представителя артиста РИА Новости.

Он также допустил, что после проверки может начаться следствие по данному делу.

Сын Алибасова также не исключил, что кто-то умышленно отравил его отца.

«У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил он агентству городских новостей «Москва».

Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, что продюсер пока не узнаёт близких.