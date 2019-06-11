Представитель Алибасова оценил версию об отравлении продюсера

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Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что версия об отравлении продюсера не исключается, но он должен сам подтвердить её или опровергнуть, когда окончательно придёт в сознание.
Представитель Алибасова оценил версию об отравлении продюсера
  • РИА Новости

«Когда Бари Алибасов придёт в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера... Версия (об отравлении. — RT) будет рассматриваться серьёзно», — цитирует представителя артиста РИА Новости.

Он также допустил, что после проверки может начаться следствие по данному делу.

Сын Алибасова также не исключил, что кто-то умышленно отравил его отца.

«У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — заявил он агентству городских новостей «Москва».

Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, что продюсер пока не узнаёт близких.

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