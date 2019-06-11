Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.

«У него мозг ведёт себя, как мозг пятилетнего ребёнка, он ведёт себя очень радостно, очень позитивно... машет руками, улыбается», — приводит слова сына продюсера РИА Новости.

При этом он отметил, что Алибасов слишком слаб, чтобы встать, и остаётся под капельницей.

Кроме того, продюсер пока не узнаёт близких.

Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Пятым каналом сообщил, что к Алибасову пока пускают только родственников.