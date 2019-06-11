Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым
- © Anatoly Lomohov/Russian Look
- globallookpress.com
На кадрах видно, что сотрудники больницы просят его приподняться.
Как отмечал сын продюсера, Алибасов слишком слаб, чтобы встать, и остаётся под капельницей.
6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы смягчить болевые ощущения от отравления химическим средством и провести все необходимые лечебные процедуры.
Участник группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Пятым каналом сообщил, что к Алибасову пока пускают только родственников.