Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым

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В Instagram-аккаунте музыкальной группы «На-На» появилось видео с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым.
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

На кадрах видно, что сотрудники больницы просят его приподняться. 

Как отмечал сын продюсера, Алибасов слишком слаб, чтобы встать, и остаётся под капельницей.

6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы смягчить болевые ощущения от отравления химическим средством и провести все необходимые лечебные процедуры. 

Участник группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Пятым каналом сообщил, что к Алибасову пока пускают только родственников.

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