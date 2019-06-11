Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым

В Instagram-аккаунте музыкальной группы «На-На» появилось видео с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым.

На кадрах видно, что сотрудники больницы просят его приподняться.

Как отмечал сын продюсера, Алибасов слишком слаб, чтобы встать, и остаётся под капельницей.

6 июня Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы смягчить болевые ощущения от отравления химическим средством и провести все необходимые лечебные процедуры.

Участник группы «На-На» Владимир Политов в беседе с Пятым каналом сообщил, что к Алибасову пока пускают только родственников.