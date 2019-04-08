Учёные рассказали о состоянии содержащихся в «тюрьме» в Приморье косаток и белух

Специалисты рассказали о состоянии косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

По его словам, в целом состояние животных оценивается как удовлетворительное.

«Животные пережили зимовку в неволе — это всегда испытание. Мы выявили некоторые проблемы в здоровье. В целом группа животных в бухте находится в весьма хорошем состоянии», — пояснил Бизиков.

При этом он уточнил, что у одной из косаток выявлена проблема с зубом, у некоторых белух — проблемы с кожными покровами.

«Мы разработаем индивидуальные схемы лечения и реабилитации», — заключил специалист.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в текущем году планируется открыть реабилитационный центр в Средней бухте, где в настоящее время находится «китовая тюрьма».

Также в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что в ближайшее время в регионе намерены обсудить механизм реадаптации косаток и белух.