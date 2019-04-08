Советник Кусто рассказал об особом плане для животных из «китовой тюрьмы» в Приморье

Советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник заявил, что для животных из «китовой тюрьмы» в Приморье нужен особый план. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все животные юные, поэтому нужно тщательно подходить к выбору мер, чтобы с ними дальше работать.

«Если говорить о косатках, то они ещё в юном возрасте. Они несколько старше пяти-семи лет, но всё равно в юном возрасте. Что касается белух, их возраст начинается с раннего. Самые старые — пять-шесть лет», — сказал учёный.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в этом году планируется открыть реабилитационный центр в Средней бухте в Приморье, где в настоящее время находится «китовая тюрьма».

В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что в десятых числах апреля в Приморском крае намерены обсудить механизм реадаптации косаток и белух из «китовой тюрьмы».