Жители Сахалина вышли на пикеты с требованием выпустить косаток из «тюрьмы» в Приморье

Жители Сахалина вышли на одиночные пикеты с требованием как можно скорее освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

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«Акции, организованные общественным движением «Гражданская позиция — регион 65», прошли в 11 населённых пунктах острова. Таким образом сахалинцы выразили свой протест против незаконного удержания в неволе китообразных», — рассказал собеседник агентства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье. В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринпис России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.