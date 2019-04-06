Жители Сахалина вышли на пикеты с требованием выпустить косаток из «тюрьмы» в Приморье
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«Акции, организованные общественным движением «Гражданская позиция — регион 65», прошли в 11 населённых пунктах острова. Таким образом сахалинцы выразили свой протест против незаконного удержания в неволе китообразных», — рассказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.
В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринпис России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.