В Приморье намерены обсудить меры адаптации косаток из «китовой тюрьмы»

В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что в десятых числах апреля в Приморском крае намерены обсудить механизм реадаптации осаток и белух из «китовой тюрьмы»

«Конкретный механизм реадаптации животных будет обсуждаться на научном консилиуме, который пройдет в десятых числах апреля», — приводит РИА Новости сообщение.

Во ВНИРО отметили, что «к этому времени уже будут готовы результаты всех анализов животных, а также систематизированы данные по совместной работе российских и иностранных учёных».

В институте также сообщили, что, по мнению российских и иностранных учёных, процесс реадаптации животных перед выпуском может занять много времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.

В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринписа России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.