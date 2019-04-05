В Приморье намерены обсудить меры адаптации косаток из «китовой тюрьмы»

Короткая ссылка
В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что в десятых числах апреля в Приморском крае намерены обсудить механизм реадаптации осаток и белух из «китовой тюрьмы»

«Конкретный механизм реадаптации животных будет обсуждаться на научном консилиуме, который пройдет в десятых числах апреля», — приводит РИА Новости сообщение.

Во ВНИРО отметили, что «к этому времени уже будут готовы результаты всех анализов животных, а также систематизированы данные по совместной работе российских и иностранных учёных».

В институте также сообщили, что, по мнению российских и иностранных учёных, процесс реадаптации животных перед выпуском может занять много времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.

В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринписа России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить