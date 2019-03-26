Песков: Путину регулярно докладывают о ситуации с косатками в Приморье

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.

«Курирует эту работу вице-премьер Гордеев, он регулярно докладывает президенту», — сказал Песков.

По его словам, сиюминутное решение этого вопроса невозможно.

«Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания. Сейчас, насколько я понимаю, эта модификация готовится. Собственно, работа ведётся», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы косаток, которых содержат в бухте Средней в Приморье. По итогам встречи, как отмечается, будет разработан план действий для выпуска животных в естественную среду обитания.

В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринписа России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.