Песков: Путину регулярно докладывают о ситуации с косатками в Приморье

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации c косатками в Приморье.
Песков: Путину регулярно докладывают о ситуации с косатками в Приморье
  • © Экологическая вахта Сахалина

«Курирует эту работу вице-премьер Гордеев, он регулярно докладывает президенту», — сказал Песков.

По его словам, сиюминутное решение этого вопроса невозможно.

«Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания. Сейчас, насколько я понимаю, эта модификация готовится. Собственно, работа ведётся», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу определения дальнейшей судьбы косаток, которых содержат в бухте Средней в Приморье. По итогам встречи, как отмечается, будет разработан план действий для выпуска животных в естественную среду обитания.

В середине января природоохранная прокуратура Приморского края начала проверку сообщений Гринписа России о замерзающих в бухте региона косатках и белухах, которых ранее незаконно выловили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить