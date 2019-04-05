В Приморье планируют открыть центр реабилитации на месте «китовой тюрьмы»

Глава Приморского края Олег Кожемяко, что уже в этом году планируется открыть реабилитационный центр в Средней бухте в Приморье, где в настоящее время находится «китовая тюрьма».

«Мы идём к тому, чтобы создавать там реабилитационный центр, потому что периодически морские млекопитающие попадают в беду... Мы с учёными этот вопрос прорабатываем», — цитирует РИА Новости Кожемяко.

Он также сообщил, что были проведены пробы воды в бухтах Средней и Парис, в итоге предпочтение отдали бухте Средняя. Как отметил Кожемяко, «там есть понтоны, подготовлена база».

Ранее в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии сообщили, что в десятых числах апреля в Приморском крае намерены обсудить механизм реадаптации осаток и белух из «китовой тюрьмы»