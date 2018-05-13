Самойлова поздравила певицу из Израиля с победой на Евровидении

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Российская участница международного музыкального конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова в своём Instagram поздравила конкурсантку из Израиля Нетту Барзилай с победой в конкурсе.

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!» — написала она.

Ранее стало известно, что Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», победила в конкурсе, набрав 529 баллов.

Также сообщалось, что в Лиссабоне прошёл второй полуфинал Евровидения, по итогам которого Самойлова не прошла в следующий этап конкурса.

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